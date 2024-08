São Caetano leva gol no fim e terá de buscar resultado na Copa Paulista

Com emoção no fim, o São Caetano perdeu por 2 a 1 para o Capivariano no jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista, neste sábado (24) e terá de buscar a virada no segundo jogo. Dono da melhor campanha na competição, o Azulão jogou mal debaixo de chuva na Arena Capivari, mas garantia o empate por 1 a 1 até os 50 minutos do segundo tempo, último dos acréscimos, quando Lucas Cerqueira acertou um belo chute na área, garantindo a vitória dos mandantes.

Por ser a melhor entre as 26 equipes da competição, o Azulão tem a vantagem de decidir as eliminatórias em casa, e coloca as esperanças da virada no atacante Wermeson, que fez um dos tentos da partida e agora é artilheiro da competição, com sete gols. O jogo de volta, no Anacleto Campanella, acontece no próximo sábado, às 15h.

O São Caetano foi o líder do Grupo 5, com 20 pontos, enquanto o time do Interior avançou na terceira posição da Chave 4, com dez.