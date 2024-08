Renovado, Borussia Dortmund vence o Frankfurt por 2 a 0 na estreia do Alemão

Um renovado Borussia Dortmund iniciou com vitória sua tentativa de apagar a má campanha da temporada passada no Campeonato Alemão. Em casa, o time venceu o Frankfurt por 2 a 0 neste sábado. Apesar de ter chegado à final da Liga dos Campeões na temporada passada, o Borussia Dortmund foi apenas o quinto colocado no torneio nacional, seu pior resultado desde a temporada 2014/15.

Desde então, muita coisa mudou no clube. Nuri Sahin foi promovido de assistente a técnico principal para substituir Edin Terzic. Jogadores emblemáticos, como o meia Marco Reus e o zagueiro Mats Hummels, deixaram o Dortmund.

Ex-jogador do clube, Sahin foi campeão alemão sob o comando de Jürgen Klopp em 2011. No Signal Iduna Park lotado, o Dortmund conseguiu seus primeiros pontos no Alemão com dois gols do atacante inglês Bynoe-Gittnes, ambos no segundo tempo.

Se dentro de campo não houve problemas para o Borussia Dortmund, fora a situação foi bem diferente. Ativistas montaram um tanque falso do lado de fora do Signal Iduna Park antes do jogo deste sábado em protesto contra o acordo de patrocínio do clube com um fabricante de armas.

O clube alemão anunciou o acordo de patrocínio de três anos com a Rheinmetall em 29 de maio, três dias antes de o time perder a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid. A Rheinmetall é a maior fabricante mundial de munições de artilharia e estima vendas de cerca de 10 bilhões de euros (cerca de US$ 11,1 bilhões de dólares) neste ano.

Outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado: Leipzig 1 x 0 Bochum; Hoffenheim 3 x 2 Holstein; Freiburg 3 x 1 Stuttgart; Augsburg 2 x 2 Bremen 2; Mainz 1 x 1 Union Berlin