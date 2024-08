Após retorno do câncer, Preta Gil mostra detalhes de primeiro dia de quimioterapia

Após anunciar que o câncer retornou, Preta Gil mostrou nos Stories, neste sábado, dia 24, alguns detalhes de sua rotina no primeiro dia de quimioterapia.

Preta estava acompanhada de alguns amigas no hospital, em que ficou internada. Gominho, Jude Paula, Bela Gil e João Modesto caminharam com a artista no intervalo entre medicações:

- Tive uma folguinha da quimio de uma hora entre um remédio e outro, aí fui andar com meus amores, que o médico pediu e já estou de volta.

Em seguida, Gil voltou ao quarto e brincou avisando que se alguém mandar alguma mensagem picante não é ela que está lendo:

- Dudinha responde as mensagens que eu não dei conta, ela lê para mim e eu respondo, então assim se for falar alguma coisa obscena... [cuidado].