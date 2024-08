Modelo húngara que afirma ter filha com Neymar Jr., parabeniza Davi Lucca por aniversário

Gabriella Gáspar, modelo húngara que veio recentemente à público afirmando que sua filha é fruto de um affair com Neymar Jr., parabenizou Davi Lucca. O primogênito do jogador completa 13 anos de idade, neste sábado, dia 24.

A modelo utilizou os Stories para mandar uma mensagem de carinho ao filho mais velho do craque brasileiro. A modelo colocou uma foto do menino ao lado do retrato da suposta filha de Neymar, Jázmin Zoé.

Na publicação, Gabriella escreveu:

Feliz aniversário meu irmão!

A frase chamou a atenção dos internautas, visto que a húngara estaria alegando que Davi é realmente irmão de sua filha.