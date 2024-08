Futuros papais! Zezé Di Camargo e Luan Santana aproveitam Festa do Peão de Barretos com amadas

Os cantores Zezé Di Camargo e Luan Santana se apresentaram e curtiram a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos nesta última sexta-feira, dia 23. Por coincidência, os dois estão vivendo a mesma fase na vida, já que estão esperando a chegada de um bebê.

Jade Magalhães e Graciele Lacerda estiveram presentes, e acompanharam o festival de pertinho. As gravidinhas posaram com os amados nos camarins e curtiram a madrugada só com música boa. O festival está rolando desde o dia 15 de agosto.

Zezé se apresentou com seu irmão, Luciano, e, juntos, eles deram realmente um show, encantando o público apaixonado de Barretos. Já Luan veio como um meteoro em uma roupa, um tanto quanto, inusitada.