Preta Gil passa por sessão de quimioterapia após retomada do tratamento contra o câncer

Preta GIl passou pela sua primeira sessão de quimioterapia, desde que precisou retomar o tratamento contra o câncer no intestino. Como você acompanhou por meses aqui, a cantora foi diagnosticada em 2023 e estava em remissão quando recebeu a notícia de que precisava retomar os cuidados.

Através dos Stories, na última sexta-feira, dia 23, ela escreveu:

Primeiro dia de quimioterapia, tenho muita coisa para dividir com vocês, mas estou esperando o momento certo, que estarei mais fortalecida, já agradeço todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação. Muito obrigada.

Sempre aberta em relação ao seu estado de saúde, Preta compartilhou com seus seguidores na última quinta-feira, dia 22, a notícia que recebeu dos médicos.

Essa semana me internei no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta.