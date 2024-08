Balas da marca Dori são recolhidas por potencial risco de contaminação

Lotes de balas da Dori Alimentos estão sendo recolhidos do mercado por potencial risco de contaminação com Salmonella muenchen. A ingestão da bactéria pode causar infecção gastrointestinal, com sintomas como dor abdominal, diarreia, febre e vômito.

O recall consta em um aviso no site da empresa e foi divulgado no Diário Oficial da União. De acordo com o registro no DOU, o recolhimento é voluntário e a possibilidade de contaminação foi informada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela própria Dori.

Veja abaixo os lotes que estão sendo recolhidos:

Bala Hortelã Recheada (Lotes: PRD 210624 validade 21/06/2026, PRD 240624 validade 24/06/2026, PRD 250624 validade 25/06/2026)

Bala Bolete Tutti Frutti (Lotes: PRD 250624 validade 25/06/2026, PRD 270624 validade 27/06/2026, PRD 280624 validade 28/06/2026, PRD 010724 validade 01/07/2026, PRD 020724 validade 02/07/2026, PRD 030724 validade 03/07/2026)

Bala Hortelã Mint (Lotes: PRD 050724 validade 05/07/2026, PRD 080724 validade 08/07/2026, PRD 240624 validade 24/06/2026, PRD 260624 validade 26/06/2026, PRD 270624 validade 27/06/2026, PRD 280624 validade 28/06/2026)

Bala Morango Recheada (Lotes: PRD 080724 validade 08/07/2026, PRD 090724 validade 09/07/2026, PRD 100724 validade 10/07/2026)

Dori Regaliz Tijolo (Lotes: PRD 185 03072024 validade 03/11/2025, PRD 186 04072024 validade 04/11/2025, PRD 187 05072024 validade 05/11/2025)

Bala Lua Cheia Chantilly (Lotes: PRD 020724 validade 02/07/2026, PRD 030724 validade 03/07/2026, PRD 040724 validade 04/07/2026)

Bala Yogurte100 Morango (Lotes: PRD 010724 validade 01/07/2026, PRD 020724 validade 02/07/2026, PRD 030724 validade 03/07/2026, PRD 040724 validade 04/07/2026, PRD 050724 validade 05/07/2026, PRD 090724 validade 09/07/2026)

Segundo a empresa, os produtos foram fabricados na unidade de Rolândia (PR) entre 21 de junho e 10 de julho, e foram distribuídos em âmbito nacional.

"Os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram orientados a interromper imediatamente a venda desses produtos, e o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta fabril afetada já foi concluído", diz a Dori.

Para os consumidores que já adquiriram produtos dos lotes acima, a orientação é não consumir os doces e entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente (SAC) pelo telefone 0800 707 4077 ou pelo e-mail sac@dori.com.br, para o esclarecimento de dúvidas sobre o recolhimento e o processo de reembolso.