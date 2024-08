Vice-presidente da OAB-SP alerta sobre fake news nas eleições

O vice-presidente da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo), Leonardo Sica, esteve em Santo André na tarde desta sexta-feira para um almoço organizado pelo advogado Patrick Pavan, presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da LNB (Liga Nacional de Basquete) e auditor do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da FPF (Federação Paulista de Futebol), junto com lideranças das OABs do Grande ABC.

Em conversa exclusiva com a equipe do Diário, Sica destacou a relevância da OAB no período eleitoral. “A justiça eleitoral depende dos advogados. Então, os advogados eleitoralistas são chamados para trabalhar muito nessa época, e a OAB é uma das entidades que participam da abertura das urnas eletrônicas, da conferência das urnas eletrônicas. Então, a entidade tem um papel ativo de garantir a lisura do pleito”, disse.

Sobre infrações eleitorais, o vice-presidente recomenda que os candidatos fiquem atentos às fake news, colocando o conteúdo enganoso como principal preocupação da Justiça Eleitoral. “O alerta fica tanto para a acusação quanto ao fato. A Justiça Eleitoral está muito atenta a isso. A gente tem pedido aos candidatos que evitem publicar, porque muitas vezes as pessoas hoje em dia disseminam sem saber o que é falso. Então é preciso ter o cuidado com a qualidade da informação que estão circulando”, explicou o advogado.

Leonardo Sica ainda ressaltou o trabalho dos advogados em época de pleito. “O advogado é muito importante porque a gente sabe que a Justiça Eleitoral no Brasil é um órgão muito forte e que não só fiscaliza, mas faz a eleição acontecer”, concluiu.

Entre os convidados do encontro estavam os advogados Nilton Costa, vice-presidente da OAB de Ribeirão Pires; Antonio Carlos Cedenho, ex-presidente da OAB de Santo André; Leonardo Dominiqueli, presidente da OAB de Santo André; Ricardo Abou Rizk, presidente da OAB de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; e João Paulo Borges Chagas, presidente da OAB de São Caetano.