São Bernardo FC finaliza primeira fase da Série C

A última rodada da etapa de classificação da Série C do Brasileiro será disputada neste sábado, e o São Bernardo FC, que já tem a vaga garantida na segunda fase, busca se recuperar das duas derrotas seguidas, contra o Floresta-CE, às 17h, no Estádio 1º de Maio.

Na quarta posição, com 32 pontos, o Tigre não pode mais alcançar a liderança, atualmente do Botafogo–PB (38). Porém, vencer o duelo é importante para retomar a confiança do elenco e iniciar a nova etapa de forma embalada.

Livre do rebaixamento e longe da zona de classificação, o Floresta também não almeja um objetivo maior na rodada.

De acordo com o zagueiro Rafael Forster, o elenco aurinegro visa a reabilitação, apesar da situação confortável. “É importante para quebrar a sequência de resultados negativos. A confiança segue. Somos acostumados a vencer. Trabalhamos todos os dias da semana para ir atrás da vitória”, declara o defensor.

REFORÇOS

Durante a preparação para o embate, o São Bernardo anunciou duas contratações que podem ajudar o setor ofensivo para a segunda fase. O primeiro reforço foi Luan Viana, atacante de 28 anos, que defendia o Porto Velho-RO e que já balançou as redes 15 vezes em 2024.

Outro anúncio foi o do experiente atacante Felipe Garcia, 33 anos, que já passou pelo futebol japonês, e jogava pelo Operário-PR na Série B do Nacional.