Metalúrgicos do ABC conquistam mais de 5% de reajuste salarial e renovação das cláusulas sociais

Em Assembleia Geral de Campanha Salarial, realizada na noite desta sexta-feira (23), na Regional Diadema, os Metalúrgicos e Metalúrgicas do ABC aprovaram a proposta negociada com as bancadas patronais do G3 (Sindipeças, Sindiforja e Sinpa), G8.3 (Simefre, Siamfesp e Sinafer), Sindicel, Siescomet, de mais de 5% de reajuste salarial e renovação das cláusulas sociais até 2025.



A proposta econômica aprovada conta com a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no período, e aumento real de 1,2%. As projeções apontam que neste ano o INPC fechará entre 4% e 4,15%. O índice oficial referente será divulgado até o próximo dia 9 de setembro. A data-base da categoria é 1º setembro.



Nos demais grupos no qual não houve avanços nas propostas, a categoria definiu que os sindicatos patronais têm até a próxima sexta-feira (30) para apresentarem as mesmas condições de reajuste ou receberão avisos de greve da FEM/CUT (Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT), entidade sindical responsável pela campanha salarial de 11 sindicatos no Estado de São Paulo, incluindo os Metalúrgicos do ABC.



O presidente dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, lembrou que as renovações das cláusulas sociais e econômicas são frutos das mobilizações e disposição da categoria.



“O índice da inflação referente ao período [setembro/2023 a agosto/2024] ainda não foi divulgado, mas as projeções já indicam um aumento de mais de 5%, com o aumento real. Este ano estamos conquistando nossa campanha salarial antes mesmo da data-base. Os companheiros da categoria já terão seu aumento no próximo vale”, destacou o dirigente.



“Também conquistamos as convenções coletivas com cláusulas sociais que garantem nossos benefícios e direitos. Isso é fundamental. As cláusulas sociais são conquistas gigantescas que nem todo trabalhador Brasil afora possui. Esta é uma conquista de cada trabalhador e trabalhadora que no último período esteve engajado na Campanha Salarial. O Sindicato é cada um destes metalúrgicos e metalúrgicas”, prosseguiu.

Na assembleia os trabalhadores também aprovaram a contribuição negocial.

Ao todo, a base da FEM-CUT/SP tem cerca de 198 mil metalúrgicos e metalúrgicas. No caso dos Metalúrgicos do ABC, a campanha envolve 45 mil trabalhadores da categoria. Outros 25 mil são trabalhadores em montadoras, que têm negociações à parte