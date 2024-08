EMTU inicia concurso de fotos do transporte sobre 'Olhar Metropolitano'

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) começa a terceira edição do Concurso de Fotografia “EMTU - Olhar Metropolitano”. A iniciativa busca conhecer o olhar dos passageiros sobre a rede de transportes intermunicipal por regiões metropolitanas onde a empresa atua: São Paulo, Grande ABC, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte.

De acordo com a organizadora, para participar, basta registrar fotos na qual estejam integrados à paisagem ônibus ou trólebus de linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Baixada Santista, terminais ou corredores da EMTU, Serviço Ligado ou do Orca Zoo, que leva passageiros ao Zoológico de São Paulo.

"Sempre recebemos belas imagens. Os passageiros registram, de forma única, o deslocamento por diferentes regiões com imagens repletas de beleza e sensibilidade”, incentiva o gerente da companhia, em relação à inscrição de mais de 360 fotos nas edições do concurso realizadas em 2021 e 2023.

COMO PARTICIPAR

A foto autoral deverá ser enviada para o e-mail gmi@emtu.sp.gov.br (acompanhada de nome completo, ano e local da foto) até o dia 20 de setembro. As 18 melhores imagens irão compor uma exposição itinerante nos terminais da EMTU de diversos municípios do Estado.

O mural será lançado em novembro e incluirá os nomes dos autores. As fotos também serão divulgadas nas redes sociais, site da EMTU e veículos de imprensa.

O tema deste ano será “O olhar dos passageiros sobre o transporte metropolitano”. As inscrições são gratuitas e permitem até três fotografias digitais por participante, com no máximo 10Mb por retrato (em qualidade mínima de resolução, o que corresponde a 300dpi).

A avaliação de uma banca especializada pleiteará os selecionados a partir de tema do concurso, qualidade, nitidez e composição artística da imagem.

REGRAS

É obrigatória a presença de veículos ou terminais do transporte metropolitano das imagens, tais como ônibus metropolitano, trólebus, ônibus de fretamento, VLT, serviço Orca Zoo, Ligado, corredores ou terminais metropolitanos.

A EMTU destacou ainda em informe que não aceitará imagens premiadas em outros concursos ou fotografias inscritas sem que os participantes possuam todos os direitos autorais. "Ao se inscrever, os participantes cedem à EMTU o direito de uso das imagens nas redes sociais. Cedem, ainda, o direito de divulgação de imagem em veículos de comunicação e publicidade", reitera o comunicado encaminhado à imprensa.