Passageiros terão à disposição massagem e exames gratuitos em linhas do metrô

Até o fim deste mês, com exceção do domingo (25), passageiros da ViaMobilidade e ViaQuatro terão a oportunidade de ser atendidos por técnicos de enfermagem e ainda receber massagem ao passar pelas Linhas 8-Diamante, 5-Lilás e 4-Amarela por meio do Programa Caminhos para Saúde, realizado pelo Instituto CCR. Além disso, quem quiser se inspirar na medalhista olímpica Rebeca Andrade e ter os cabelos trançados como os da ginasta, também terá à disposição profissionais trancistas.

Estação Barueri (Linha 8-Diamante): os atendimentos ocorrerão sempre das 10h às 15h30, dos dias 20 a 24 de agosto e, depois, na semana seguinte, de 26 a 28.

Estação Adolfo Pinheiro (Linha 5-Lilás): os passageiros poderão realizar exames básicos e demais serviços nos dias 26 e 29 de agosto, das 10h às 15h30.

Estação Vila Sônia (Linha 4-Amarela): a programação está prevista para os dias 27 e 30, também das 10h às 15h30.

Há mais de 20 anos, o Programa Caminhos para Saúde, realizado pelo Instituto CCR, leva atendimento de saúde gratuito para os clientes de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana, incluindo VLT, no Rio, o Metrô Bahia, em Salvador, além das Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda.

“Temos orgulho de fazer parte do dia a dia da população e sabemos da importância de conscientizar as pessoas que utilizam o transporte público para o cuidado com a saúde mesmo com a vida corrida que todos temos hoje em dia”, afirmou Jocelyn Cárdenas, gerente de Comunicação da ViaMobilidade.

AS ATIVIDADES COMPLETAS

Estação Barueri, Linha 8-Diamante

Horário: 10h às 15h30

Profissional: técnico de enfermagem

Datas: 23 e 24 de agosto; 26 a 30 de agosto

Profissional: trancista

Datas: 20 a 22 de agosto; 26 a 28 de agosto

Profissional: massoterapeuta

Datas: 21 a 24 de agosto; 26 a 28 de agosto

Estação Adolfo Pinheiro, Linha 5-Lilás

Horário: 10h às 15h30

Profissional: técnico de enfermagem

Datas: 26 de agosto

Profissional: trancista e massoterapeuta

Datas: 29 de agosto

Estação Luz, Linha 4-Amarela

Horário: 10h às 15h30

Profissional: técnico de enfermagem

Datas: 27 de agosto

Profissional: trancista e massoterapeuta

Datas: 30 de agosto