Santo André tem inscrições para vagas remanescentes de oficinas culturais

Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes de oficinas culturais promovidas pela Prefeitura de Santo André. É possível se inscrever para cursos de artes integradas – que reúne teatro, música e artes corporais –, capoeira, dramaturgia corporal, street dance, perna de pau, percussão maracatu nação, teatro adolescente e escrita para teatro adolescente.

As aulas acontecem em equipamentos da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, como os Cesas (Centros Educacionais de Santo André), bibliotecas, Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman e o CEU Ana Maria.

Também estão abertas as inscrições para a turma nova de dança do ventre que está sendo formada no CEU Ana Maria. Esta oficina tem como proposta o ensino dos códigos da Dança do Ventre - Danças Orientais, suas características de acordo com regiões específicas e contextos históricos. O aluno irá aprender também passos característicos, musicalidade e ritmos árabes, elaboração de sequências e improvisação na música árabe, interpretação e expressão e composição coreográfica, assim como a exploração de alguns elementos utilizados na dança, como véu e taças, por exemplo.

As oficinas têm como objetivo levar ações de sensibilização cultural e artística para os diversos bairros de Santo André. Para se inscrever, basta preencher o formulário no link http://bit.ly/OficinasCulturais2024 com as informações pessoais ou comparecer no local da oficina. No caso de mais de uma inscrição, o formulário deverá ser preenchido novamente.

Não é necessária nenhuma experiência prévia para participar das oficinas. A faixa etária é acima dos dez anos de idade, variando de acordo com o curso.

TURMA NOVA

DANÇA DO VENTRE com Sahar Fouad

5ª feira, das 14h às 16h, de 5/09 a 12/12

Local: CEU Ana Maria – Praça Venâncio Neto, s/n - Jardim Ana Maria

A partir de 14 anos

VAGAS REMANESCENTES

ARTES INTEGRADAS (Teatro, Música, Artes Corporais) com Fran Rocha -

2ª feira, das 14h30 às 16h30 até 11/11

Local: Cesa Vila Linda (Rua Rolândia, nº 115 - Jardim Alvorada)

De 13 a 18 anos

CAPOEIRA com Messias Beiço

2ª feira, das 14h às 17h até 11/11

Local: Centro de Dança (Rua Eduardo Monteiro, nº 410 - Jardim Bela Vista)

6ª feira, das 14h às 17h - até 15/11

Local: Cesa Parque Andreense (Rua Astorga, s/nº - Parque Andreense)

A partir de 10 anos

DRAMATURGIA CORPORAL com Ossaiê

6ª feira, das 17h30 às 19h30 até 15/11

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, nº 1740 - Bairro Campestre)

A partir de 16 anos

STREET DANCE com Casper

3ª feira, das 14h15 às 16h15 até 12/11

Local: Cesa Vila Floresta (Rua Piquerobi, s/nº - Vila Floresta)

A partir de 10 anos

STREET DANCE com Lucky

6ª feira, das 18h às 20h até 15/11

Local: Cesa Cata Preta (Estrada do Cata Preta, nº 810 - Vila João Ramalho)

A partir de 12 anos

PERNA DE PAU com Nádia Rodrigues

6ª feira, das 14h às 16h até 15/11

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, nº 1.740 - Bairro Campestre)

A partir de 10 anos

PERCUSSÃO - MARACATU NAÇÃO com Audrey Bessa

Sábado, das 10h às 13h até 16/11

Local: Cesa Vila Sá (Avenida Nova Iorque, s/nº - Vila Sá)

A partir de 15 anos

TEATRO ADOLESCENTE com Daniel Gregório

6ª feira, das 18:30h às 20h30 até 15/11

Local: Biblioteca do Jardim Santo Alberto (Rua Petrogrado, s/nº - Jardim Santo Alberto)

De 12 a 18 anos

ESCRITA PARA TEATRO ADOLESCENTE com Denise Hyginio

5ª feira, das 15h às 17h - até 5/12

Local: Emia Aron Feldman (Avenida Itamarati, nº 536 - Vila Curuçá)

De 13 a 18 anos

Mais informações e inscrições: http://bit.ly/OficinasCulturais2024