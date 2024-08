Ribeirão Pires terá Drive-Thru de Lixo Eletrônico nesta quarta

Na próxima quarta-feira (28), Ribeirão Pires promoverá um Drive-Thru de Lixo Eletrônico no Paço Municipal, localizado à Rua Miguel Prisco, 288, no Centro. A iniciativa surge em resposta ao crescente acúmulo de resíduos eletrônicos resultante da rápida obsolescência dos dispositivos tecnológicos. Com o lançamento constante de novos produtos, os antigos são frequentemente descartados, criando um problema significativo de lixo.

Os interessados poderão levar seus resíduos eletrônicos diretamente ao local, onde uma equipe especializada estará pronta para recolher e encaminhar os materiais para a destinação correta.

Entre os itens aceitos estão computadores, telefones celulares, TVs, eletrodomésticos, baterias, cabos e placas de circuito impresso.