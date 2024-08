Vale Tudo já tem nomes fechados, mas vai esperar estreia de Mania de Você

Manuela Dias, autora responsável pelo remake de “Vale Tudo”, obra sob encomenda para comemorar os 60 anos da Globo em 2025, trabalha com liberdade na adaptação do projeto, mas sem promover grandes alterações na sua estrutura original.

Por exemplo: se no original, Leila (Cássia Kis) foi quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall), agora caberá à escritora escolher quem assumirá esta responsabilidade na nova versão.

Além dessas mudanças, as circunstâncias que levaram ao homicídio também poderão ser diferentes, para inovar e surpreender o público presente.

Nos bastidores da Globo, houve quem afirmasse que, para “chocar o mundo”, a hipótese de abrir mão do “Quem matou Odete Roitman?” chegou a ser cogitada, mas a própria direção da Globo, além de não confirmar nada disso, já tem escolhida aquela que será a nova grande vilã. Segredo em cima. A trama é a marca principal do projeto de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Sabe-se que Manuela Dias tem acompanhado as discussões sobre a novela nas redes sociais e até “avaliado” dicas dos internautas para o elenco.

Os nomes de Nanda Costa e Fernanda Torres teriam saído daí, mas sem nada confirmado, tanto no caso de uma como da outra.

O elenco principal de “Vale Tudo” só deverá ser anunciado depois que “Mania de Você”, substituta de “Renascer”, for lançada oficialmente. Os diretores Paulo Silvestrini e José Luiz Villamarim continuam trabalhando no fechamento de nomes.

Vale dizer

Parece conversa de maluco ou meio doido dizer isso aqui, mas quem faz televisão precisa gostar de televisão.

Nem é o caso de entregar ninguém, mas a impressão que dá, assistindo alguns desses muitos programas, é que nem os seus diretamente envolvidos têm o cuidado de ver o que fazem.

Um alô geral

Basta prestar atenção para verificar os tantos erros cometidos, principalmente em edições e mesmo na finalização, porque os seus responsáveis não têm o cuidado de assistir.

Além de deixar passar certas coisas, alguns erros são continuadamente repetidos nesses programas. A televisão, em algum número de casos, já foi muito mais caprichosa.

Tempos diferentes (1)

Os prazos, da nossa dramaturgia, se modificaram muito com o passar dos tempos.

Lá atrás, por exemplo, era muito comum a Globo encerrar gravações de novelas com meses de antecedência para a estreia da substituta. Hoje, porém, tudo muito em cima do laço.

Tempos diferentes (2)

“Renascer”, por exemplo, ainda cumpre gravações, mas já observando, no seu retrovisor, “Mania de Você”, no ar a partir do dia 9.

“Família é Tudo” deve encerrar seus trabalhos num sábado, dia 14(pode avançar um pouco mais), enquanto “Volta por Cima” entrará no dia 30.

Grande reportagem

No “Domingo Espetacular” de amanhã, Roberto Cabrini fica cara a cara com a brasileira Aline Fernanda, extraditada da Espanha após tentar matar o namorado.

Aline estava na lista vermelha da Interpol. A matéria tenta levantar o que está por trás dessa história.

Voando baixo

Se tem alguém que não pode reclamar de agenda de shows é o músico Jão, aqui e lá fora.

Neste sábado, inclusive, ele leva o “SuperTurnê” para a Arena Fonte Nova, na Bahia, e voltará, em breve, ao Allianz Parque. Também está fechado para o Lollapalooza, em 2025. Por causa desses tantos eventos, Jão raramente aparece em programas de TV.

Eleições

A Globo informa que está movimentando nada menos que 4400 profissionais em todo o país para a cobertura multiplataforma das eleições municipais deste ano.

No dia 3 de outubro acontecerão os 99 debates do primeiro turno promovidos pela TV Globo e suas afiliadas.

Na simpatia

Keila Jimenez, jornalista, de fininho soube conquistar o seu espaço e hoje é uma das atrações do “Hoje em Dia” da Record, comentando e antecipando muitas novidades.

Só completa ainda mais o time, com Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Celso Zucatelli.

Dupla de ataque

A Globo definiu que Paulo Vieira estará ao lado de Eliana no “Vem que tem”, especial do “Black-Friday” que irá ao ar em 28 de novembro.

O programa pretende fazer o público, através de diferentes quadros e atrações, se envolver diretamente com o que é apresentado.

Bate – Rebate

· Aqui já se falou do “Hoje em Dia”, das manhãs da Record, mas faltou dizer que o programa completou 19 anos de exibição na quinta-feira..

· ... Já foram mais de 6620 edições e com a conquista de resultados bem equilibrados.

· A Mostra de Cinema de Fama, Minas Gerais, que se encerra neste sábado, celebrou os 50 anos de carreira do ator Anselmo Vasconcelos.

· Murilo Couto já tem reservado o Teatro Bradesco, em São Paulo, no dia 11 de outubro, para a apresentação do espetáculo “7 Passos para o Bilhão”.

· O Canal Brasil, ao longo da semana que passou, exibiu uma série sobre a “Boca do Lixo” em São Paulo...

· ... Toda aquela região entre a Santa Ifigênia, Duque de Caxias, Gusmões e Timbiras, foi o centro do cinema brasileiro no passado...

· ... A época conhecida como ”pornochanchada”, mas que teve trabalhos de muita gente boa e conhecida, entre autores, diretores, atores e atrizes.

· A veterana Helena Ignez, com mais de 40 trabalhos como atriz no nosso cinema, será a protagonista do curta “O Novo Corpo”, com roteiro e direção de Luciana Malavasi...

· ... O primeiro trabalho de Helena no cinema foi em 1959, em um curta de Glauber Rocha...

· ...O curta será rodado em outubro e tem como objetivo retratar a exploração animal e a destruição ambiental.

C´est fini

“Programa do Ratinho”, quinta-feira, gravado, teve tanto palavrão, que o “festival de pi” tornou muita coisa sem sentido.

Assim foi do começo ao fim, vamos combinar, muito que forçado e sem quase nada de espontaneidade.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!