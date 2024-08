Lula apresenta plano de investimento de R$ 3,9 bi em educação profissional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta sexta-feira, 23, o plano do governo de investir R$ 3,9 bilhões em educação profissional, científica e tecnológica em reunião com gestores de institutos federais na capital paulista. O chefe do Executivo deixou o local, após quase horas, sem falar com a imprensa.

O encontro, realizado no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), foi marcado para a apresentação dos investimentos do PAC voltados à educação profissional e tecnológica.

Lula esteve acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Camilo Santana (Educação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Fernando Haddad (Fazenda). O presidente chegou por volta das 15h no campus, onde também fez uma visita ao laboratório do IFSP.

Até 2026, estão previstos investimentos de R$ 3,9 bilhões do governo federal na expansão e consolidação da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, entre institutos federais, centros federais de educação tecnológica e o Colégio Pedro II, uma autarquia federal do Ministério da Educação.

A principal meta é a implementação de 100 novos campi de institutos federais no período, com a geração de 140 mil novas matrículas, majoritariamente de cursos técnicos integrados ao nível médio.

Só na educação profissional e tecnológica do Estado de São Paulo, estão previstos R$ 441,2 milhões, sendo R$ 141,2 milhões em obras nas unidades já existentes do IFSP. Outros R$ 300 milhões serão destinados à inauguração, até 2026, de doze novos campi no Estado.