Deolane Bezerra recebe diagnóstico de depressão: - Não é uma fraqueza e precisa ser tratada

Mais um caso de depressão no mundo dos famosos! Nesta sexta-feira, dia 23, Deolane Bezerra usou as redes sociais para contar que foi diagnosticada com a doença. A influenciadora, que já havia recebido o diagnóstico há três anos e teve dificuldade para aceitar, falou que dessa vez recebeu o laudo por mais dois médicos.

- Quando aconteceu o acidente, fui diagnosticada por um psicólogo com depressão e na época eu não aceitei. Eu meio que ignorei, desmistifiquei a palavra que assola tantas famílias por aí e continuei levando a vida. Abracei o mundo com as pernas, fiz tudo que eu poderia ter feito, aproveitei as oportunidades que me foram dadas, mas esse ano ela me mostrou que existe, iniciou.

A advogada falou o quanto é difícil falar sobre o assunto com os seus seguidores, já que não gosta de demonstrar fraqueza:

- Fui em dois médicos esse ano, por conta das vitaminas e eu tive mais dois diagnósticos de depressão. É muito difícil vir falar essas coisas aqui com vocês, até porque eu odeio mostrar fraqueza. E é por isso, por me achar tão forte, que as vezes eu me lasco sozinha.

- Estou com meu cortisol muito alto, que é do estresse, a B12 muito baixa, ferro muito baixo e a vitamina D muito baixa. Então eu fico muito cansada e tenho muito sono. Eu não estava bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Com a ida aos médicos, entendi que eu tenho que dar uma parada, dar uma segurada, me cuidar mais e é o que eu estou fazendo. Estou passando aqui para falar para vocês se cuidarem, porque eu estou me cuidando e estou bem.

No final de seu relato, Deolane aconselhou os seus fãs:

- Quem está aí do outro lado, que tem um quadro depressivo, se cuide real. A depressão é a doença do século, não é uma fraqueza e precisa ser tratada. Muitas vezes, a gente fica em modo automático, resolvendo tudo, abraçando literalmente o mundo com as pernas e está indo para o fundo do poço. Mas lembrem-se: lá no fundo do poço tem uma luz. Você que está aí do lado, que acha que é frescura, pense melhor, comece a analisar as pessoas. É uma tristeza profunda que muitas vezes e no meu caso, na maioria das vezes, só Deus preenche.