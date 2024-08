Mulheres da vida de Silvio Santos começam a escrever a nova história do SBT

Ouvi do Raul Gil uma das frases mais bonitas e verdadeiras dos últimos dias: “Quem morreu foi o Senor Abravanel. Silvio Santos vai continuar muito vivo entre nós”.

E assim sempre será, especialmente no meio televisão e de modo ainda mais particular para o SBT, que durante 43 anos teve no seu criador uma maneira muito própria de existir.

Acredita-se que nada será muito diferente ou profundamente modificado, porque, de agora em diante, a administração de tudo caberá ou seguirá com pessoas que sempre foram ligadas a ele. Mais diretamente, sua mulher e suas filhas.

Quem melhor do que elas?

Todas, em diferentes posições e linhas de atuação, devem simplesmente dar prosseguimento ao trabalho que já vinham realizando, muito em acordo com a vontade dele.

SS nunca aceitou se desfazer da sua TV. Rechaçou, em vida, todas as propostas de venda e, no instante necessário, soube passar o controle de tudo às que fossem da sua absoluta confiança.

O SBT segue com o seu mesmo DNA, agora com a responsabilidade de dignificar ainda mais o nome do seu criador.

TV Tudo

Sem restrições

A “era do contrato por obra”, hoje em cartaz, provocou mudanças na relação entre TVs e artistas. Até para melhor. Quando exclusivos, havia dificuldades para divulgar outros trabalhos ou aparecer na concorrência. Isso ficou para trás.

Só como um exemplo, Larissa Bocchino, estrela de “No Rancho Fundo”, não teve qualquer problema para promover seu trabalho em “Vidas Bandidas”, do Disney+.

Este é o plano

Se vai conseguir, é difícil saber, mas tudo está sendo feito para que a CNBC, nova emissora brasileira de jornalismo, inicie as suas atividades em novembro.

A tempo de acompanhar as eleições nos Estados Unidos.

Mundial de Clubes

O próximo campeonato Mundial de Clubes, de 15 de junho a 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos, será disputado por 32 equipes, com uma briga pelos seus direitos de transmissão já estabelecida.

A rádio Transamérica, de São Paulo, já começa a preparar uma grande cobertura.

Bacana isso

É interessante verificar como o rádio, depois de alguns trambolhões, está conseguindo se reinventar e voltar a ocupar um lugar da maior importância na vida de todos.

Aos poucos, resgata a mesma valorização do passado.

Cantinho do pensamento

Passou muito da hora do Kantar Ibope restabelecer a sua melhor ordem de trabalhos e deixar de sofrer tantas panes como vem acontecendo ultimamente. Toda hora acontece uma.

Isto sem contar os frequentes atrasos na entrega dos dados.

Importante considerar

O Kantar Ibope, pela importância que tem, não pode se permitir a tais deslizes, nem mesmo a imperfeições no sistema.

Uma melhor entrega e mais perfeição nos seus serviços é sempre de fundamental importância para o mercado, no sentido mais amplo.

Edição especial

Maria Flor, escalada para “Garota do Momento”, próxima das 18h, tem ótimas recordações de “Cabocla”, estreia desta segunda no “Edição Especial” da Globo.

“Foi importante para a minha vida. Conheci pessoas muito especiais. Fiz amigos que até hoje falo e quero estar perto, como Vera Holtz, Eriberto Leão, Patrícia Pilar, e muitos outros atores e diretores...”, destaca a atriz, que também não poupa elogios ao texto de Benedito Ruy Barbosa.

Futurista

Oficialmente, a Globo não se manifesta sobre avaliação de projetos ou interesse na volta de Carlos Lombardi.

Porém, pouco antes de sair de lá e se transferir para a Record, ele havia entregue o projeto “João ao cubo”, uma comédia sobre viagem no tempo.

Não sei

Nada contra ninguém, porém, os executivos que estão em cargos de relevância nas TVs, precisam se preocupar sempre em contratar pessoas pelo talento que elas têm. Esta tem que ser, sempre, a condição número um.

E não pelo fato de alguém qualquer ser influenciador e possuir tantos zilhões de seguidores.

Roubada

O que se verifica, meio como regra geral atualmente, já é uma perigosa inversão de valores e uma aberração, por enquanto, apenas limitada ao entretenimento.

É bom parar por aí. Jornalismo, por favor, é e sempre será função de jornalistas.

Bate – Rebate

• Chegaram ao fim no Rio de Janeiro os trabalhos de "D.P.A. 4 - O Filme", dirigido por Mauro Lima e inspirado na série do Gloob, canal infantil da Globo...

• ... Gabriel Braga Nunes, Erika Januza, Érico Brás e Fabiula Nascimento estão no elenco...

• ... A estreia vai acontecer em 2025.

• A terceira e última temporada de “De Volta aos 15” atingiu o primeiro lugar no Top 10 de séries da Netflix, desbancando inclusive “Emily em Paris”...

• ... Amanda Linhares, a Rafa, é uma das atrações do elenco, em seu primeiro papel no audiovisual...

• ... Formada em teatro pela Universidade Federal do Pará, ela comemora o sucesso no streaming e já batalha novos projetos.

• CNN Brasil e o Canal Rural estarão juntos na cobertura do G20 Agro, encontro que levará autoridades de vários países ao Mato Grosso, de 10 a 13 de setembro.

• Guilherme Arantes, já com seus 45 anos de estrada, se prepara para uma nova turnê de shows por aqui, a partir de 11 de outubro...

• ... O “por aqui”, porque já há alguns anos, ele se divide entre Ávila, na Espanha, e Salvador.

• “Roda Viva” continua com seu espaço para os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje é o dia de Guilherme Boulos, às 22h.

C'est fini

Além da convocação de interessados para um reality com profissionais de dança, sempre na base do segredinho, a Endemol Shine Brasil também procura candidatos para um programa de pegação.

No caso, para um pessoal acima de 50 anos que pretenda encontrar “um grande amor para dividir a vida”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!