EUA: Conselheiro de segurança da Casa Branca visitará a China na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviará seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, para a China na próxima semana, já que a Casa Branca pretende abordar o complicado relacionamento dos dois países nos últimos meses do líder democrata no cargo, de acordo com a Casa Branca.

A visita de três dias de Sullivan deve começar na terça-feira com encontros com o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi. O conselheiro de Biden deve abordar as preocupações do governo americano sobre o apoio chinês ao complexo industrial militar da Rússia, à medida que a guerra de Moscou na Ucrânia se prolonga. A presença militar de Pequim no Mar da China Meridional, a ação provocativa da Coreia do Norte, a guerra entre Israel e o Hamas e as tensões de Pequim com Taiwan são outros temas que serão endereçados na visita.

Os chineses devem, provavelmente, tratar das preocupações sobre as tarifas americanas, enquanto Pequim continua procura impulsionar a economia após a pandemia de Covid. Em maio, Biden impôs novas tarifas sobre veículos elétricos chineses, baterias, células solares, aço, alumínio e equipamentos médicos.

Sullivan e Wang também devem discutir a cooperação entre os dois países para conter o fluxo de produtos químicos usados para produzir fentanil, além de enfatizar a necessidade de manter a comunicação. Temas relacionados à inteligência artificial também devem ser endereçados.