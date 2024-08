Sabrina Carpenter lança clipe de Taste com supostas indiretas à ex-affair

Ela veio com tudo! Sabrina Carpenter acaba de lançar seu novo álbum chamado Short n' Sweet, nesta sexta-feira, dia 23. Com ele, a loirinha mostrou para o que veio e estreou o clipe da música Taste, com aparições e polêmicas!

O clipe conta a história de uma traição, em que Sabrina tenta a todo custo matar a atual de seu ex. Os fãs se surpreenderam quando a atual namorada era ninguém mais, ninguém menos que, Jenna Ortega, a querida Wandinha. As duas, então, entram em uma briga eterna de uma matar a outra, até que acabam tirando a vida do homem por quem as duas eram apaixonadas.

Mas o mais interessante no clipe é que, os fãs da cantora supõem que o ator era extremamente parecido com Shawn Mendes, ex-affair da loira. A letra da música também faz referência a uma suposta indireta ao cantor, quando, por exemplo, a música diz:

- Eu sei que sou conhecida por dividir. Eu ouvi que vocês voltaram e se isso for verdade. Você terá que sentir meu gosto quando ele estiver te beijando.

E aí, será que realmente é uma indireta para o cantor, ou é só mais uma música chiclete?