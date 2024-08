Rappin’ Hood e Stefanie fazem show gratuito em Santo André

O projeto Hip Hop Pulsa, promovido pelo Coletivo Riso, continua aquecendo o cenário cultural de Santo André. Nesta sexta-feira (23), Rappin’ Hood. a MC andreense Stefanie e a dupla Espullmatics – composta por Arnaldo Tifu e Malokero Anonimo – farão show gratuito, no saguão do Teatro Municipal, localizado na Praça IV Centenário, no Centro.

O evento vai das 18h às 22h e contará com graffitti do Anjo TK, apresentações de DJ Budanusom, Discopretagem, de cypher (círculo onde os breakers se encontram) com Palmares Dreams, além de May como mestre de cerimônia.

A programação é idealizada pelo rapper e produtor cultural Arnaldo Tifu e tem parceria com a Secretaria de Cultura de Santo André.

A projeto começou em 2 de agosto, com show do rapper Thaíde, apresentações de breaking, graffitti e roda de conversa. O mês de agosto marca o início do movimento Hip Hop, graças a uma festa que o DJ jamaicano Kool Herc promoveu em 1973.

“A adesão ao projeto Mês Hip Hop Pulsa tem sido extremamente positiva. Isso oxigenou a cena, a cultura local. Prova cada vez mais que o Hip Hop em Santo André tem potência. O Festival RAPterapia, que ocorreu no Links 207 no último fim de semana, trouxe uma line de apresentações composta majoritariamente por mulheres. Tivemos shows, exposições de trancistas, confecções de colares, entre outras atividades. Foram mais de 200 participantes. Vemos bastante crianças e a galera da terceira idade em todos os eventos. É o Hip Hop para todos”, diz Tifu. “É maravilhoso conseguir mostrar que o movimento necessita não só de eventos, mas de políticas públicas que possam beneficiar aqueles que mantêm essa cultura viva na região”, reforça.

Na segunda-feira (26), o projeto promove “Vivência MC com Marcelo Gugu”, no A Casa, localizado na Avenida Industrial, das 19h até 21h.

O encerramento será no dia 30 de agosto, no Saguão do Teatro de Santo André, das 18h às 22h. O DJ B8 vai apresentar o show de lançamento da Riso Tape Vol. 1 junto com Cris, do grupo SNJ. O evento terá Leandro Segredo como mestre de cerimônia, discotecagem e performance de DJ Raylan e danças urbanas do Chemical Funk.