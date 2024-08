Volks confirma investimento de R$ 13 bi em SP e anuncia três modelos inéditos

A Volkswagen confirmou nesta sexta-feira, 23, que vai investir R$ 13 bilhões em suas três fábricas de São Paulo, dentro do programa, iniciado em 2022, que prevê R$ 16 bilhões para as operações do Brasil até 2028. Como já tinha sido anunciado, o valor restante, de R$ 3 bilhões, será investido na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, onde a Volks vai produzir o sedã Novo Virtus, a partir de 2025, e uma picape inédita.

A fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, receberá dois modelos inéditos, enquanto a unidade de Taubaté, no interior do Estado, terá um modelo, também inédito, totalmente desenvolvido no Brasil.

Os investimentos anunciados nesta sexta pela Volkswagen contemplam ainda a fábrica de motores de São Carlos, que receberá um novo propulsor para equipar carros híbridos.

O valor do investimento já tinha sido antecipado na quinta-feira pelo governo de São Paulo na divulgação da agenda do governador Tarcísio de Freitas, participante da cerimônia na fábrica da Volks em São Bernardo do Campo. Atualmente, são montados na unidade os modelos Virtus, Novo Polo e Nivus, assim como a picape Saveiro.

Para atrair o investimento, o governo paulista vai liberar R$ 1 bilhão em créditos de ICMS que estavam retidos, a exemplo do que fez nos investimentos anunciados pela Toyota, em abril do ano passado, na produção em Sorocaba de carros híbridos.

Os investimentos também serão destinados ao centro de design e engenharia da Volkswagen em São Bernardo do Campo. A programação de lançamentos da Volkswagen até 2028 prevê 16 novos veículos, incluindo a estreia dos primeiros carros híbridos produzidos pela montadora no Brasil, além de modelos totalmente elétricos.

A empresa informa ainda que as fábricas no ABC e de Taubaté vão usar energia gerada por biometano fornecido pela Raízen, reduzindo em até 99% as emissões de carbono do processo produtivo, na comparação com a geração de energia por combustíveis fósseis.

As fábricas paulistas da Volkswagen, mais o centro de distribuição de peças e acessórios em Vinhedo, empregam diretamente 10 mil pessoas. O contingente sobe para 100 mil empregos quando se somam os empregos em fornecedores.