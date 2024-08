Volkswagen investe R$ 13 bilhões no Estado de São Paulo

A Volkswagen investirá R$ 13 bilhões em suas três fábricas localizadas no Estado de São Paulo. O anúncio foi realizado hoje (23) em evento na unidade Anchieta, em São Bernardo, com a presença de autoridades governamentais, colaboradores e parceiros de negócios. O aporte regional é parte dos investimentos de R$ 16 bilhões da Volkswagen no Brasil até 2028. Dois novos modelos serão fabricados na fábrica do Grande ABC.

No evento, a Volkswagen também anunciou que as fábricas Anchieta e Taubaté serão pioneiras no setor automotivo a ter biometano em sua matriz energética, que permite reduzir em até 99% as emissões de COz em parte do processo produtivo, se comparado à alternativa fóssil. Além disso, a Volkswagen concedeu em comodato 65 carros para treinamento de resgate do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

“A Volkswagen do Brasil é protagonista do novo ciclo de investimentos do setor automotivo brasileiro com o aporte robusto de R$ 16 bilhões até 2028. Desse total, R$ 13 bilhões serão aplicados em nossas três fábricas paulistas, que recebem projetos inovadores, inéditos, com foco em descarbonização e fundamentais em nossa ofensiva de 16 novos veículos até 2028. Hoje, as fábricas Anchieta, em São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos e o Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo somam 10 mil empregos diretos e 100 mil empregos indiretos, movimentando a economia do Estado de São Paulo, onde a Volkswagen iniciou sua história há 71 anos”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.