Obituário - 24 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Josefina Del Carmen Diaz, 101. Natural do Chile. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

Maura Silveira Leite Atademos, 88. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Guiomar, em Diadema. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Percival Trevizani, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vânia Rosali de Castro Alves, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Carlos Matheus, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Chaveiro. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos de Souza, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deraldo Sabino da Silva, 82. Natural de Tanhaçu (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Arraes Marinheiro Ferreira, 74. Natural de Jucás (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia Helena da Silva, 71. Natural de Baependi (Minas Gerais). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Antonio Trindade, 70. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Vicente Merquiades Lopes, 75. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Renan Oliveira dos Santos, 26. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Cabeleireiro. Dia 19, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Faustino de Souza Botelho, 84. Natural de Portugal. Residia no bairro Nova Gerty, em Portugal. Dia 19, em Santo André. Memorial Planalto.

Divaldo Schiavo, 77. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Guilherme Jorge Pessi, 69. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Sueli Petrucci, 68. Natural de Guatapará (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Samara Aparecida Sanches Marin, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dentista. Dia 19, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

DIADEMA

Edenita Soares Lopes Vitoriano, 76. Natural de Barra (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério de Barra.

Maria Aparecida Soares, 74. Natural de Delfim Moreira (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Maria Aparecida da Silva, 72. Natura do Estado do Paraná. Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Joaquim Pereira da Cruz, 65. Natural de São Pedro dos Ferros (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Sueli Damazio Nonato, 54. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodolpho dos Santos Bernardo, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

MAUÁ

José Tavares da Mota, 76. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

João Salustino de Arruda, 88. Natural de Cáceres (Mato Grosso). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Roque Dada, 84. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Charles Ribeiro Vilares, 59. Natural de Mauá. Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Valdinete da Silva Cruz Nascimento, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nova, em Ribeirão Pires. Serviços gerais. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.

Patrícia de Oliveira Lanas, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.