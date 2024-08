Presidente do Fed diz que política restritiva restaurou balanço entre demanda e oferta

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 23, que a política monetária restritiva nos Estados Unidos ajudou a restaurar o equilíbrio entre demanda e oferta, que foram impactados durante a pandemia de covid-19.

"Nossa política monetária restritiva contribuiu para uma moderação na demanda agregada, que combinada com melhorias na oferta para reduzir as pressões inflacionárias, permitiu que o crescimento continuasse em um ritmo saudável", disse Powell, em discurso no Simpósio de Jackson Hole, após relembrar todo o impacto da covid-19 na inflação e na condução dos juros nos EUA.

Ele afirmou ainda que o desemprego nos EUA continua baixo para os padrões históricos e que não tem subido motivado por demissões, como tradicionalmente acontece em crises econômicas.

"Em vez disso, o aumento do desemprego reflete principalmente um aumento substancial na oferta de trabalhadores e uma desaceleração do ritmo frenético de contratações anteriormente", destacou Powell.

Na sua visão, parece improvável que o mercado de trabalho nos EUA seja fonte de pressões inflacionárias. Ponderou, contudo, que o Fed não busca nem recebeu bem o esfriamento laboral no país.

"Os riscos de alta para a inflação diminuíram. E os riscos de baixa para o emprego aumentaram", avaliou o presidente do Fed. "Estamos atentos aos riscos para ambos os lados do nosso mandato duplo", acrescentou.