Composições, revelações amorosas e muito jogo rolam durante a madrugada do Estrela da Casa

A madrugada desta sexta-feira, dia 23, começou com a repercussão da prova que definiu a Estrela da Semana do Estrela da Casa. Após MC Mayarah levar o título, ela teve que indicar dois adversários para a batalha e a escolha foi Matheus Torres e Unna X, que vão se enfrentar no duelo.

Apesar da indicação, um dos dois pode se salvar na Batalha que acontece no programa desta sexta-feira - e o casal já prevê a primeira DR.

- Nossa primeira DR vai ser no palco, brinca o cantor.

Em clima totalmente love, os dois pombinhos conversaram durante a noite sobre a relação que está começando entre eles.

- Que eu gosto muito de te beijar. E eu quero te beijar e outras coisas...impróprias, disse Unna. Alguém segura esses dois!

Mais cedo, conversando com Nicole Louise, a cantora comenta o romance:

- Não vou ficar pensando na frente, vou viver o agora. E o que tiver que ser, mais para frente a gente resolve. Se não tiver que resolver também, foi um capítulo muito legal. Eu estou gostando dele. Como que não gosta?, revelou.

Deixando um pouco o clima de amor, também rolou desentendimento por direitos autorais na madrugada. Pois é, eles são artistas mesmo! Nicole e Gael fizeram uma composição durante a noite e, apesar do ator ter pensado sozinho na letra, ele pediu ajuda à comediante - e os dois se apresentaram para os colegas.

Após a apresentação, Gael quis mostrar à Leidy a composição, que disse ter feito, mas imediatamente foi corrigido pela cantora.

- Você compôs, não. A turma compôs, disse.

- Eu precisei de ajuda e tudo bem, não vou falar que eu compus tudo sozinho. Eu fiz a maior parte da letra porque eu já estava com uma ideia na minha cabeça formada, justificou o cantor.

No quarto laranja ainda teve em uma conversa descontraída: Califfa elogiou a forma que Nicole joga. Lembrando que os dois são adversários.

- Sabe quem é o mais malandro do bagulho e vai longe assim se continuar assim? A Nicole, afirma.