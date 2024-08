São Paulo registra 65 cadeiras quebradas no MorumBis em briga ontem

Depois da classificação do São Paulo às quartas de final da Libertadores, o clube detectou danos ao patrimônio do estádio MorumBis no setor destinado à torcida do Nacional, do Uruguai. Em avaliação feita nesta sexta-feira, na manhã seguinte ao duelo, 65 assentos foram quebrados ou arrancados.

Em nota, o São Paulo informou que já providenciou a substituição das cadeiras, que serão instaladas até a partida contra o Vitória, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O clube não divulgou os custos relacionados à operação ou o prejuízo financeiro que teve com os danos ao patrimônio.

A maioria dos assentos foram quebrados após o segundo gol do São Paulo, marcado por Jonathan Calleri. Enquanto os jogadores comemoravam em campo, torcedores do Nacional se revoltaram no setor visitante, arrancando cadeiras e jogando objetos na direção dos policiais militares.

A confusão foi notada pela arbitragem, que paralisou a partida. Em campo, os jogadores do São Paulo e do Nacional tentavam acalmar os envolvidos e pediam pelo retorno do jogo. A reportagem do Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a respeito da prisão dos torcedores uruguaios. Em nota, foi confirmado que 22 pessoas foram detidas após confusão generalizada e um agente da polícia militar ficou ferido após ser agredido.

"Os detidos foram levados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde foi registrado um termo circunstanciado. Todos foram liberados após pagar fiança estipulada pelo MP. Os envolvidos assinaram termo circunstanciado e se comprometem a comparecer em juízo, de acordo com agenda do poder Judiciário. Todo registro foi acompanhado por representantes do consulado que auxiliou na documentação. Outros questionamentos devem ser feitos à Justiça", informou a SSP-SP, por meio de nota.

Após se garantir à próxima etapa da Libertadores, o São Paulo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Em sexto lugar, com 38 pontos, o time paulista busca a reabilitação no torneio (vem de derrota para o Palmeiras por 2 a 1) diante do Vitória, no Morumbis.