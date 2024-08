Lando Norris lidera primeiro treino livre para GP da Holanda

Diante de um clima instável, o inglês Lando Norris, da McLaren, comprovou o seu bom momento no ano ao terminar a primeira sessão de treinos livres para o GP da Holanda, nesta sexta-feira, como o mais rápido. O inglês, que terminou a atividade com pneus macios, cravou a marca de 1min12s322. Max Verstappen e Lewis Hamilton completaram as três primeiras posições com o segundo e o terceiro lugar respectivamente.

O treino teve início sob chuva e vento, o que dificultou a ação dos pilotos na tentativa de baixar os tempos. Nico Hulkenberg chegou a errar o traçado e foi parar na caixa de brita do circuito de Zandvoort.

O mau tempo impediu que os pilotos buscassem logo de cara a volta mais rápida. Primeiro na tentativa de testar a potência de seu carro, o monegasco Charles Leclerc registrou 1min26s111 com a sua Ferrari, ainda sob chuva intensa.

Com o decorrer do treino, no entanto, a chuva deu uma trégua, o que facilitou as condições de pilotagem. Primeiro a usar pneus intermediários, Max Verstappen baixou a marca de Leclerc com a sua RBR.

A novidade no treino foi a presença de Robert Shwarzman, que substituiu Valtteri Bottas na Kick Sauber e encerrou o grid com o 16º melhor tempo ficando à frente de Logan Sargeant, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly.

À medida em que a pista foi secando, os pilotos passaram a usar pneus macios. Assim, George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) e Lando Norris, seu companheiro de equipe, começaram a se revezar na busca pelo melhor tempo.

No final, Verstappen, que havia caído para a décima posição, voltou a ser o mais rápido com Hamilton logo atrás. Norris, porém, estragou a festa do holandês ao fechar a sessão em primeiro lugar.

A segunda sessão de treinos livres para o GP da Holanda acontece ainda nesta sexta-feira, por volta das 11h. No sábado, os pilotos voltam a pista mais duas vezes. Eles cumprem o terceiro treino e depois retornam para a definição do grid. O GP da Holanda está marcado para domingo, às 10h (horário de Brasília).

O treino desta sexta-feira marca o retorno da Fórmula 1 após uma pausa de quatro semanas. Com 277 pontos, Max Verstappen lidera a classificaão do Mundial de pilotos. Lando Norris vem em segundo lugar com 199.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Holanda:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s122

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s523

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min12s006

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min13s074

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min13s142

6º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s159

7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min13s230

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s563

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s597

10º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min13s965

11º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min14s151

12º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min14s279

13º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min14s306

14º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min14s418

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min14s467

16º - Robert Shwartzman (ISR/Kick Sauber), 1min14s658

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min15s605

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min15s796

19º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min16s231

20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s036