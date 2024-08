Alex Manente inaugura comitê de campanha no dia em que faz 45 anos

Alex Manente, candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, inaugurou seu comitê de campanha nesta quinta-feira na Rua Marechal Deodoro, no Centro. A inauguração coincidiu com o aniversário do deputado federal, que completou 45 anos. Acompanhado dos deputados federais Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) e Maurício Neves (PP-SP), bem como do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), da esposa do candidato, Mariana Manente (PSD), e dos filhos, Alex reforçou a preocupação com o futuro da cidade.

“São Bernardo não pode se tornar uma cidade dormitório”, declarou o candidato. “Não foi fácil definir ser candidato a prefeito. Passei dez anos honrando São Bernardo no Congresso Nacional, mas nunca deixei de me preocupar com os moradores de minha cidade. Nossa luta é por quem vai decidir a eleição”, afirmou.

Pouco antes do discurso do candidato, deputados federais falaram brevemente. “Orlando Morando é meu amigo, mas ele está errando na saída. O grande erro dele é puxar alguém de última hora da gaveta para governar a cidade”, alfinetou o progressista Maurício Neves.

“Estamos aqui para comemorar o aniversário dele. Alex tem o melhor programa, e sua história é a nossa história. Nossa campanha não precisa atacar ninguém. Tem gente que acha que São Bernardo será um puxadinho do Palácio do Planalto e que Brasília vai comandar aqui. Não vai, não”, ressaltou Arnaldo Jardim, em indireta aos adversários.

Na ocasião, os apoiadores receberam Alex ao som do jingle de campanha, e em seguida cantaram parabéns a Manente. O candidato a vice da chapa também reforçou seu apoio.

“Vamos gritar a (Jair) Bolsonaro em São Bernardo, sim. Não neste momento, pois precisamos reforçar o nome de Alex Manente”, disse o vereador Paulo Eduardo, também conhecido como Paulo Chuchu (PL).

INCLUSÃO

Alex Manente reforçou um de seus planos de governo: a construção de uma casa de saúde e educação voltada a crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), inspirada em um equipamento em funcionamento de Balneário Camboriú, Santa Catarina.