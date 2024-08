Festival de cinema vai a Fábrica de Cultura Diadema em homenagem à atriz

Na Fábrica de Cultura Diadema, acontece o FestCiMM 2024 (Festival Internacional de Cinema no Meio do Mundo), desta sexta-feira (23) ao dia 28. O evento é formado por sessões de filmes nacionais e internacionais, animações, curtas-metragens, além de encontros entre realizadores e público. Na abertura (23), a atriz Neusa Borges estará num bate-papo às 19h, além de ser a homenageada desta edição.





Realizado pela Fábrica de Cultura Diadema e Toco Filmes, o FestCiMM ainda exibe o Cine Teste com experimentos em working in progress de cineastas, produtores e roteiristas no sábado (24), a partir das 14h. O objetivo é promover um aprimoramento dos projetos, conversas criativas com a audiência, contando com a participação dos cineastas Bruno Risas (SP), Diaulas Ullysses, que vive em São Bernardo, e Valério Fonseca (RN). Os três foram desafiados a criar um filme em um único dia do " XV Encontro de Cantadores repentistas do nordeste", em agosto do ano passado - Diadema, e no FestCiMM exibem ao público.





No dia 27, das 19h às 21h, o evento realiza a mostra Foco Cinema Paraibano para aumentar a visibilidade da produção audiovisual e dos profissionais desse estado nordestino. Os filmes exibidos serão Cervejas no Escuro (2023) e Quitéria (2019), ambos do diretor Tiago A. Neves. E a mesa-redonda "A produção experimental de Cinema na Paraíba" contará com o produtor Nivaldo Rodrigues, o diretor Tiago A. Neves e o diretor de fotografia Erik Clementino.





O público ainda pode acompanhar na quarta-feira (28) a Mostra de Animação, às 14h30, que além de exibir os filmes animados, convida os participantes a vivenciar uma mediação guiada por profissionais especializados que irão auxiliar no desenvolvimento de estratégias de leitura dos filmes, promovendo a educação audiovisual de forma interativa e divertida; e a Mostra Brasil, às 19h, com uma curadoria do próprio festiva para oferecer um panorama abrangente da produção de curtas-metragens brasileiros do último ano.

Detalhes e as demais atrações do festival estão disponíveis no site https://www.fabricasdecultura.org.br/?s=CINEMA+NO+MEIO+DO+MUNDO.