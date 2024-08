Santo André encerra nesta quinta inscrições para curso gratuito de massas

Estão abertas as inscrições para profissionais e empresários do setor de gastronomia e hotelaria interessados em se aperfeiçoar sobre massas. A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), recebe inscrições para o curso de massas até esta quinta-feira (22).

O programa é gratuito e será realizado na sede do Sehal (Rua Laura, 214 - Vila Bastos, Santo André), equipada com utensílios e insumos para o aprendizado prático. As inscrições são limitadas e podem ser feitas por meio do site https://www.escoladeouro.com.br/course/Curso-de-Massas-26-08-Manha-SEHAL. É preciso ter ensino fundamental completo.

As aulas serão realizadas durante a semana, de 26 a 30 de agosto, das 9h às 12h, totalizando 15 horas de carga horária. Os participantes serão certificados. Durante o período, o conteúdo será teórico e prático com produção de massas secas; frescas recheadas; longas e coloridas e nhoque, todas com os respectivos molhos. Além disso, serão transmitidas as técnicas de congelamento e armazenamento, precificação e ficha técnica.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Santo André e o Sehal ofertaram em parceria cursos de “Hamburger gourmet”, “Comida de boteco”, “Preparo de ceviche”, “Garçom e garçonete”, “Saladeira”, “Opções Veganas” e “Qualidade no atendimento ao cliente”. A iniciativa tem como objetivo preparar profissionais para atender ao segmento gastronômico, que tem crescido de maneira significativa na cidade.

INVESTIMENTOS

Santo André recebeu nos últimos dois anos investimentos da ordem de R$ 20 milhões no setor gastronômico, aporte que resultou na geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos. Em 2023, a cidade recebeu uma unidade do Bardalino, uma da franquia Italian Food, uma loja da padaria gourmet do Rio de Janeiro Nema, e ainda o espaço gastronômico Figueiras 868, além do restaurante Fazenda Macaxeira. Em 2024, o município recebeu unidades da Ébano Espetaria e Boteco São Bento.