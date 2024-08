Preta Gil retoma tratamento oncológico: Sigo confiante pra vencer a batalha

No final da tarde desta quinta-feira, dia 22, Preta Gil usou as suas redes sociais para informar que deu entrada no Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo. Aos 50 anos de idade, a filha de Gilberto Gil contou que terá que retomar o tratamento oncológico.

Essa semana me internei no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico, escreveu. Segundo Preta, ela está bem e sendo muito bem acompanhada pela equipe médica.

Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil.

Na legenda ela ainda acrescentou:

Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor.