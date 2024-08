Leonardo surpreende público com pedido durante show: - Qualquer coisa menos água

Leonardo sendo Leonardo! Nos últimos dias, o cantor sertanejo viralizou nas redes sociais após o vídeo de um dos seus shows circular na web. Na gravação é possível ver o músico fazendo um pedido para lá de inusitado.

De forma bem descontraída, Leonardo se dirigiu para algumas pessoas que estavam trabalhando no evento e disparou:

- Ei, filho? Ô menina! Os butecos? Me dá uma coisinha para beber aí, qualquer coisa, menos água. Me dá um puro, eu gosto do puro, porque está fazendo frio demais, disse fazendo o público cair na risada.

Minutos depois, Leonardo recebeu um copo e deu um sorrisão após beber o líquido. E aí, o que será que tinha?