Após ser defendida por MC Daniel, Lorena Maria expõe novos ataques de ódio sofridos na web

Lorena Maria, namorada de MC Daniel, usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira, dia 22, para expor os ataques que está sofrendo durante a gravidez. Ela tem recebido ofensas dirigidas a ela e seu bebê desde que anunciou a gravidez, no último dia 19.

Em um registro de tela compartilhado com os fãs, a companheira do funkeiro mostrou que uma internauta desejou que ela perdesse o bebê:

Sabe que ele vai falecer, né? Não dou sete meses para esse mico-leão-dourado ver Deus.

A gravidinha não teve medo de postar que recebeu as mensagens desagradáveis:

Esse tipo de coisa precisa ser exposto. O diabo te espera no inferno.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, MC Daniel saiu em defesa da namorada após ela ter sido alvo de discursos de ódio na web. Eles serão papais de primeira viagem e Lorena se mostrou muito animada no retorno do médico e afirmou que a saúde do bebê está perfeita.