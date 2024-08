Refinaria de Mataripe (BA) reduz gasolina em 5,1%; diesel S500 e S10 caem 2,7%

A Acelen, braço do fundo árabe Mubadala no Brasil, informou nesta quinta-feira, 22, que reduziu o preço do litro da gasolina comercializado na Refinaria de Mataripe, na Bahia, em 5,1%, para R$ 3. Os preços do diesel S500 e S10 tiveram queda de 2,7%, para R$ 3,46 e R$ 3,56, respectivamente.

Segundo a Acelen, os preços dos produtos produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. A empresa reajusta os preços desses combustíveis semanalmente.

"A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", disse a companhia em nota.

A queda dos combustíveis da Acelen segue a redução expressiva dos preços do petróleo no mercado internacional nos últimos dias. Hoje, a commodity do tipo Brent reagia e era cotado a US$ 77,32 o barril por volta das 14h45, alta de 1,32%.