Dupla suspeita de receptação é presa com 350 celulares no centro de SP

Dois homens foram presos com mais de 350 celulares na quarta-feira, 21, no centro da cidade de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil do Estado, ambos são suspeitos de atuarem como receptadores de aparelhos furtados ou roubados na região. O objetivo da ação polícia é tentar desarticular uma organização criminosa que atua neste tipo de crime.

"Os agentes do 37º Distrito Policial (Campo Limpo) deflagraram a 3ª fase da Operação Ndagaan, destinada à identificação de uma rede organizada de receptadores de aparelhos celulares com atuação no centro da capital paulista", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Conforme a investigação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços da região.

Em um dos locais, um centro comercial, o dono de uma loja de assistência técnica especializada foi preso com 16 celulares envolvidos em ocorrências de queixa de roubo. "Outros 315 aparelhos também foram apreendidos no estabelecimento para consulta da procedência, além de peças de celulares desmanchados, computadores e tablets", disse a SSP.

Em outro endereço, um imóvel localizado na Rua Guianazes, foram encontrados outros 26 celulares, sendo cinco deles com queixa de roubo ou furto. Na ação, um homem foi detido.

"Os agentes efetuaram a pesquisa pelo Imei (sigla em inglês para International Mobile Equipment Identity ou Identidade Internacional de Equipamentos Móveis) dos aparelhos e constataram, até o momento, que pelo menos 30 possuem registro de ocorrência por roubo ou furto. As vítimas identificadas serão acionadas pela delegacia", afirmou a SSP.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante. O caso foi registrado como receptação no 37º DP (Campo Limpo), onde permanece sob investigação.