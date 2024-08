Assessoria do SBT desmente boatos de que Silvio Santos escolheu a programação no dia de sua morte

No dia 17 de agosto, o Brasil foi surpreendido pela notícia da morte de Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, que, após lutar contra problemas de saúde e não resistir a uma broncopneumonia, deixou o país com o coração apertado. Porém, no dia da morte, a emissora optou por não interromper a programação do Sábado Animado para contar aos telespectadores sobre o ocorrido.

Isso fez com que a web se questionasse sobre o motivo, e junto com isso, alguns boatos surgiram, como a suposição de que Silvio que teria escolhido toda a programação que passaria no dia que ele morresse. No entanto, em um comunicado oficial, a assessoria da emissora negou os rumores e afirmou que essa informação não passa de uma mentira:

A assessoria de comunicação esclarece que, diferentemente do que vem sendo noticiado, Silvio Santos não escolheu a programação de despedida do SBT após seu falecimento. A informação é inverídica.

Eita!