Médicos no Irã removem 452 objetos de metal do estômago de homem

Um grupo de médicos do Hospital Imam Khomeini, na cidade de Ahvaz, no Irã, perto da fronteira com o Iraque, extraíram 452 pequenos objetos de metal do estômago de um homem de 36 anos. Aproximadamente 2,9 kg de parafusos, porcas de metal, chaves, placas e outras peças, bem como pedras, foram encontrados no corpo do paciente, que apresentou queixas de dor abdominal crônica, vômitos frequentes e intolerância a líquidos e alimentos, devido à obstrução da saída gástrica, segundo revelaram uma radiografia e uma endoscopia. As informações foram publicadas em artigo no Journal of Medical Case Reports.

De acordo com as informações, os médicos levaram o homem para a cirurgia e, por meio de uma incisão em seu estômago, extraíram os objetos. Os acompanhantes do paciente mencionaram um histórico de ingestão gradual de peças metálicas até três meses antes da ida ao hospital. O paciente estava consciente e apresentava sinais vitais estáveis.

Cinco dias após a operação, o homem foi transferido para o serviço de psiquiatria em boas condições gerais e foi diagnosticado com psicose. Segundo o artigo, seu quadro voltou ao normal no acompanhamento.

Os médicos observaram que ele era fortemente viciado em ópio - substância produzida a partir da papoula que provoca efeitos no corpo, como sensação de relaxamento e alucinações leves, podendo levar à dependência caso seja usada regularmente. Apesar da grande quantidade de metal consumida, o homem aparentemente não sofreu nenhum efeito colateral antes de sua primeira internação hospitalar por esse problema. Testes posteriores também revelaram que nenhum objeto metálico havia entrado em outras partes do seu sistema digestivo.

De acordo com os médicos responsáveis pela cirurgia e autores da publicação, a ingestão de objetos estranhos pode acontecer de forma inconsciente ou não em pacientes com problemas de saúde mental. Na maior parte dos casos, o objeto atravessa o esôfago lentamente e sem muitos problemas, porém, outros se alojam no organismo da pessoa, exigindo intervenção cirúrgica.

Os médicos responsáveis pela publicação destacam que, no aparecimento de dor abdominal crônica, principalmente no contexto de transtornos psiquiátricos, é preciso ficar atento à ingestão de corpos estranhos - quadros que podem exigir intervenção cirúrgica, principalmente em casos de obstrução.