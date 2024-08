Silvio Santos pode virar nome de trecho da Rodovia Anhanguera em SP

A deputada estadual Dani Alonso (PL), vice-líder do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), protocolou na segunda-feira, 19, um projeto de lei que propõe renomear o trecho da Rodovia Anhanguera (SP-330), compreendido entre os municípios de São Paulo e Jundiaí, para "Rodovia Comunicador Silvio Santos".

Segundo a parlamentar, trata-se de uma homenagem a um dos maiores ícones da comunicação brasileira, que morreu na madrugada do último sábado, 17, vítima de uma broncopneumonia após uma infecção por gripe influenza A (H1N1).

A deputada lembra que Silvio Santos construiu um império de comunicação que inclui, além do SBT, diversas empresas do Grupo Silvio Santos. "Ele foi pioneiro na televisão brasileira e responsável por programas que marcaram gerações."

O projeto agora aguarda tramitação na Alesp, onde passará por avaliação das comissões antes de ser levado ao plenário para votação.

Conforme a parlamentar, o trecho proposto - entre os quilômetros 10 e 56 - não foi escolhido ao acaso. Ele passa pela sede do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), emissora fundada por Silvio Santos, localizada às margens da própria Rodovia Anhanguera, em Osasco. Para ela, a ligação física entre a rodovia e o complexo de estúdios do SBT justifica ainda mais a renomeação.

"O propósito deste projeto é celebrar a trajetória de um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o coração dos brasileiros por mais de seis décadas. Nomear parte da rodovia Anhanguera em sua homenagem é um gesto simbólico, mas que carrega enorme valor para todos que acompanharam e admiraram seu trabalho", afirma a deputada.

De acordo com o projeto, a deputada reconhece a importância histórica do nome atual, uma homenagem aos bandeirantes Bartolomeu Bueno da Silva, pai e filho, que exploraram o interior do Brasil nos séculos XVII e XVIII.

"Eles compartilhavam tanto o nome quanto o apelido 'Anhanguera', que em tupi significa 'diabo velho', e pelo espírito de aventura, partiram de São Paulo para desbravar o interior do Brasil e cuja lembrança permanecerá sedimentada em toda a história do Brasil", consta no texto.

"Entendemos ser legítima a pretensão de dar a rodovia o nome "Rodovia Comunicador Silvio Santos", em parte da via (São Paulo - Jundiaí), em reconhecimento a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do País", justifica o projeto de lei.

Por último, segundo o projeto, esta homenagem tem ligação sobre onde fica localizada a sede do Centro de Televisão Anhanguera, ou CDT da Anhanguera, que é o complexo de estúdios do SBT. Fundada em 1996, está localizada às margens da Rodovia Anhanguera, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.