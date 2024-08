Boi é morto após atacar homem e PM em Mauá

Um boi foi morto após atacar um homem de 59 anos e um policial militar, na tarde desta quarta-feira (21) em Mauá. O homem foi socorrido e levado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais militares foram chamados para a ocorrência na Rua Sebastião Antônio da Silva, no Jardim Zaíra, e encontraram o animal agressivo e representando riscos, investindo inclusive contra os oficiais. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o boi atacando o homem e, em seguida, o policial, momento em que o animal é alvejado e cai no chão.

O proprietário do boi não foi identificado. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mauá como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e localização/apreensão e entrega de objetos.