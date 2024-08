Laudo do IML conclui que Nahim morreu em decorrência de intoxicação por cocaína e traumatismo craniano

As investigações da morte de Nahim continuam em São Paulo. Um novo laudo do IML, divulgado pelo Cidade Alerta, da Record TV, na noite da última quarta-feira, dia 21, mostrou que o cantor morreu em decorrência de uma intoxicação por cocaína, além do traumatismo craniano.

Vale lembrar, que, Nahim foi encontrado sem vida em sua casa, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, no dia 13 de junho. Desde então, as autoridades estão investigando o que teria levado a queda do cantor.

No mesmo laudo, foi constatado que o artista tinha sedativos em seu organismo, mas esses fármacos não teriam influenciado no ocorrido. Ainda não se sabe, contudo, se Nahim teve uma morte súbita por causa da cocaína, ou se a queda teria sido a causa direta da falência.