Um novo ‘Clube do Bolinha’ na região?

O eleitorado do Grande ABC terá, neste ano, a possibilidade de elevar a representatividade feminina nos Executivos municipais – que, de forma geral, é baixa no País. Estudo divulgado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) revela que, em 2020, foram eleitas mulheres para as prefeituras em apenas 62 dos 645 municípios paulistas, ou pouco menos de 10% do total. É uma participação pequena, tendo em vista que o público feminino corresponde a 51,3% da população do Estado. Na região, há uma única prefeita, em Rio Grande da Serra (Penha Fumagalli, PSD), mas porque o eleito para o cargo, Claudinho da Geladeira (MDB), foi cassado pela Câmara em julho de 2022 e Penha, vice, assumiu. Nas eleições de 2020, as mulheres passaram em branco na região. Em outubro, das 33 candidaturas majoritárias aos Paços municipais, apenas cinco serão encabeçadas por mulheres, ou 15,5% do total. Porém, só três parecem ter chances de vitória, mas nenhuma delas lidera pesquisas de intenção de voto em suas cidades. Assim, corre-se o risco de, em 1º de janeiro, um novo ‘Clube do Bolinha’ se formar e só homens voltarem a ocupar as cadeiras de prefeito na região.

BASTIDORES

De volta

Akira Auriani (foto), candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, retomou ontem as agendas de campanha na cidade. Acompanhado de sua postulante a vice, Vilma Marcelino (PSDB), Akira Auriani caminhou por ruas da Chácara São Paulo e do bairro Pouso Alegre. Na terça-feira, o prefeiturável suspendeu compromissos em razão da morte de seu avô, Chitossi Ono, aos 99 anos. O socialista também recebeu demandas de moradores e apresentou propostas de seu programa de governo.

Café com Leite

O vereador Eduardo Leite, candidato a prefeito de Santo André pelo PSB, teve indeferido o pedido à Justiça para participar de sabatina promovida pelo portal UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo. A juíza Mariana Silva Rodrigues Dias Toyama Steiner decidiu que, por não se tratar de debate, os veículos de comunicação têm a liberdade de escolher quem entrevistar. Os promotores dos encontros explicaram que optaram por convidar Bete Siraque (PT) e Luiz Zacarias (PL), além de Gilvan Junior (PSDB), porque os dois primeiros “representam a polarização política atual” e o tucano é o nome governista.

Adiado

Ficou para a próxima semana a votação, na Câmara de São Bernardo, do projeto de lei elaborado pelo governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) que visa a atualizar o Plano Diretor, como é chamado o instrumento de planejamento urbano da cidade. A votação estava prevista para ontem, mas acabou adiada e deve ‘travar’ a pauta na sessão do dia 28.

De Novo – 1

Parece ter arrefecido o interesse do diretório do Novo em Santo André em pedir a impugnação da candidatura de Luiz Zacarias (PL) à Prefeitura. Segundo o presidente do Novo andreense, Paulo Proieti, o partido adiou novamente a reunião com o advogado responsável pelo jurídico da campanha de Coronel Edson Sardano, a fim de discutir o pedido de cassação do registro do liberal, que participou da cerimônia de reinauguração do Cine Lyra, o que contraria a legislação.

De Novo – 2

Segundo Proieti, o departamento jurídico do partido está empenhado na obtenção de liminar na Justiça que garanta a participação de Sardano em debate organizado pelo G1 com candidatos ao Paço andreense. Para o encontro a ser realizado em 13 de setembro, o portal convidou Bete Siraque (PT), Eduardo Leite (PSB), Gilvan Junior (PSDB) e Luiz Zacarias (PL).