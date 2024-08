Rappin' Hood faz show gratuito em Santo André nesta sexta

Um dos grandes nomes do hip hop, Rappin’ Hood fará um show gratuito, junto com a MC andreense Stefanie e a dupla Espullmatics - composta por Arnaldo Tifu e Malokero Anonimo, no Saguão do Teatro Municipal de Santo André nesta sexta-feira (23), em um encontro de expressões do cenário hip hop, que começa às 18h.

O show será encabeçado pelo projeto Hip Hop Pulsa, e terá ainda May como mestre de cerimônia. Também haverá graffiti ao vivo do Anjo TK, além do DJ Budanusom e apresentação de cypher (círculo onde os breakers se encontram).

A apresentação gratuita faz parte da programação do Mês do Hip Hop, que tem levado nomes de peso da cena hip hop, bem como encontros, shows, oficinas, mostras, mapeamento cultural, imersões e vivências a Santo André desde o início do mês.

No dia 28 (quarta-feira), por exemplo, a programação continua com a apresentação dos músicos da região que atuam no segmento hip hop mostrando seu trabalho, a partir das 19h, no saguão do Teatro Municipal.

E para encerrar a programação, o DJ B8 vai apresentar o show de lançamento da Riso Tape Vol. 1 junto com Cris, a voz feminina do grupo SNJ, no dia 30 (sexta-feira), também no saguão do Teatro Municipal. O encontro vai contar ainda com Leandro Segredo como mestre de cerimônia, a discotecagem e a performance do DJ Raylan e as danças urbanas do Chemical Funk.

O Mês do Hip Hop é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Santo André e o projeto Hip Hop Pulsa, que é promovido pelo Coletivo Riso e financiado pelo Fundo Municipal de Cultura a fim de proporcionar o acesso e a difusão da cultura de rua que completou no ano passado meio século de existência e de resistência cultural, causando impacto social e cultural na vida de crianças, jovens e adultos.