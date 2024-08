Cláudio Feldman é celebrado em mostra especial de 80 anos

O multiartista Cláudio Feldman, renomado por sua vasta contribuição às artes, celebra seus 80 anos com uma exposição comemorativa e o lançamento de seu 61º livro. A Expo Cláudio Feldman 80 Anos será inaugurada no próximo domingo (25), a partir das 17h, no mezanino do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, onde Feldman reside há mais de 60 anos.

A exposição, que permanecerá aberta ao público até 8 de novembro, é uma retrospectiva da carreira do artista, apresentando suas obras visuais, colagens manuais, desenhos e fotografias. A mostra também celebra o lançamento de seu novo livro, Mulheres do Escuro.

Pelas palavras de Bruno Feldman, 45, um dos filhos do artista, “Cláudio Feldman é, como costumo dizer, um iconoclasta contumaz” e um “artista prolífico”. Bruno ainda afirma ter muito orgulho de seu legado, e que: “sua obra é um vasto universo de invenções. Ao mesmo tempo, um traço único, um olhar peculiar e uma abundância de visões, experimentações, técnicas, materiais e procedimentos consolidam a potência de sua poética visual”, afirma.

Literato e membro da Academia de Letras do Brasil desde 2020, além de fazer parte da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, Cláudio tem uma trajetória acadêmica que inclui formação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, Feldman é autor de 61 livros, que vão da poesia à biografia, e já recebeu diversos prêmios, incluindo um APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte).

Além de escritor, Feldman é professor aposentado de Língua Portuguesa e Literatura e atuou como roteirista e ator em cinema e teatro. Também fundou a Editora Taturana e o extinto Jornal da Taturana, e foi responsável por diversos artigos e publicações especializadas. A exposição é uma homenagem à sua vida e obra, organizada por sua família e com o apoio do Fundo de Cultura de Santo André.

Valéria Feldman, 47, também filha de Cláudio, relata como foi participar do processo de seleção das obras de seu pai. “Passear por entre suas várias produções e ainda fazer a curadoria das obras têm sido uma redescoberta incrível e desafiadora, afinal, são 80 anos de uma vida regada à arte”. Ela complementa contando que o evento é uma surpresa de aniversário a Cláudio. “Meu pai não faz ideia do que está acontecendo! Ele acredita que as obras estão sendo selecionadas apenas para serem digitalizadas e inseridas em um site. Estou muito curiosa para ver sua reação ao descobrir, além da exposição, a presença de vários familiares e amigos!”.

Segundo a caçula de Feldman, Fani, 41, Cláudio esperava todos os dias pela chegada do carteiro, como quem aguardava as notícias mais importantes da vida. Se chegavam poucas cartas, o artista questionava, porque estava sempre ansioso por publicações que divulgassem seus poemas, por críticas sobre seu trabalho ou por receber trabalhos de outros artistas.

Sobre suas expectativas para a grande descoberta da surpresa, Fani afirma: “Espero que ele só descubra tudo na hora, ou que descubra por aqui, por essa matéria. Penso que, se acabar descobrindo por aqui, a surpresa será ainda maior e mais emocionante! De um jeito ou de outro, que esse combo possa surpreendê-lo positivamente, tanto quanto a chegada do carteiro e dos periódicos o surpreendiam!’, conclui.

A Expo Cláudio Feldman 80 Anos é um evento gratuito e aberto ao público, prometendo ser uma celebração marcante para um dos grandes nomes da cultura de Santo André.