Cerca de 200 objetos são furtados do cemitério da Vila Mariana; dupla é presa

Dois homens, de 26 e 32 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 21, suspeitos de furtar cerca de 200 peças do cemitério da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. A identidade dos presos não foi revelada. Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão não conseguiu contato com as defesas.

A dupla foi detida na Avenida Lacerda Franco, às 4h, logo após praticar o crime. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), os veículos dos suspeitos foram apreendidos e os itens furtados foram periciados e devolvidos à Consolare, empresa que administra o cemitério.

"O caso está sendo registrado no 8º Distrito Policial (Brás). Demais detalhes serão fornecidos ao término do registro", disse a SSP no começo da noite desta quarta. Em nota, a Consolare diz que se mantém à disposição para contribuir com o que for necessário, e afirma que vai reforçar a segurança no local.

A Prefeitura, também por meio de um comunicado, disse que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP Regula) está ciente do ocorrido no Cemitério de Vila Mariana e "vai instaurar um processo interno de apuração sobre a ocorrência".

"O local já é equipado com câmeras de segurança, além de vigilância noturna. A equipe de fiscalização da SP Regula segue acompanhando o caso junto à concessionária e às autoridades competentes", disse a nota.