Em Diadema, shopping realiza evento gratuito de cosplay, anime e mangá

Para quem ama o universo geek, o centro de compras em Diadema realiza, neste final de semana (24 e 25) atividades voltadas ao mundo do cosplay, anime, além de um workshop de mangá.

O evento, que é gratuito, acontecerá no “Espaço Cultural” do shopping Praça da Moça. O evento ainda contará com o karaoke “Animeke”, desfile de cosplayers, um pocket show com a banda Japomné que tocará músicas famosas sobre a temática do evento como animes, tokusatsu, loja com produtos do universo geek, além de caricaturas em mangá com valor acessível ao público e workshop de mangá, que deverá ter inscrição prévia via sympla: https://www.sympla.com.br/evento/um-fim-de-semana-de-diversao-com-a-tanoshii-manga-totalmente-gratuito/2598881?share_id=copiarlink

Cosplayers são esperados no evento que contará com backdrop para que os visitantes possam tirar fotos e, ainda, terá uma organização para que as pessoas possam utilizar adereços da escola Tanoshii Mangá.