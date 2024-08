Influenciadora que teria sido processada por Klara Castanho nega ação judicial: Não existe isso

Adriana Paz, mais conhecida como Dri Paz nas redes sociais, teve seu nome envolvido em uma suposta vitória do processo movido por Klara Castanho em 2022, quando a atriz enfrentou legalmente as pessoas que divulgaram sua gravidez e adoção do bebê sem sua autorização.

À época, a atriz abriu o coração em uma carta aberta e compartilhou com o mundo sua dor - revelando ter sido vítima de um estupro. Klara revelou que não planejava divulgar a informação, por ter um cunho extremamente pessoal e por esse motivo decidiu entrar com um processo legal contra diferentes pessoas que a julgaram on-line e instigaram outras pessoas a fazerem o mesmo.

Dri Paz, então, seria uma dessas pessoas. Porém, nesta quarta-feira, dia 21, ao ler a notícia, a influenciadora decidiu se pronunciar e negou que qualquer processo tenha sido movido contra ela. Nos Stories, bastante irritada, ela explicou que nunca foi citada e as informações que constam no processo não batem com as suas:

- Mais uma vez que estou sendo vítima de fake news, de mentiradas e, dessa vez, eu não vou me calar. [...] Essa condenação não pode existir e eu vou explicar o porquê.

Segundo as informações divulgadas on-line, Dri teria perdido o processo para Klara e teria que pagar 70 mil reais à atriz por danos. Porém, a influenciadora exibiu alguns dados que provariam que tudo seria uma mentira.

- Vocês postam as coisas sem se informar, sem perguntar para a outra pessoa. Vamos lá, essa sentença, esse processo, ele não pode existir. Pela lei, ela não pode existir. Por quê? Eu nunca fui citada nesse processo. Nunca chegou a mim, eu nunca tive direito de defesa. Por quê? Porque eu nunca fui citada. Inclusive eu tenho a prova.

Dri contou que checou as informações com sua advogada, mas descobriu que outra pessoa teria assinado o processo em seu nome. O documento estaria no nome de Igor Moreira, quem a influenciadora afirma não conhecer.

- Outra pessoa assinou por mim esse processo. Essa pessoa se chama Igor, que eu nunca ouvi falar e mora em Belo Horizonte. Eu nunca estive em Belo Horizonte. Meu endereço está aí. Existe sim outro processo com a Klara Castanho, que já está encaminhado, eu me defendi, está tudo certo. Esse processo não fui eu que respondi. Isso é crime, não fui eu que assinei.