Grávida, Duda Reis fica doente e fala sobre diagnóstico: Me desejem melhoras

Vai ficar tudo bem! Duda Reis usou as suas redes sociais para contar que se sentiu mal nesta quarta-feira, dia 21. Grávida de sua primeira filha, a influenciadora contou que precisou ir ao médico e terá que reforçar os cuidados com a saúde.

Mamãe não tá nada bem. Sinusite piorando muito e com uma enxaqueca que nunca tive! Vou à otorrino, hoje fico bem off, preciso me cuidar. Me desejem melhoras, escreveu.

Algumas horas depois, Duda falou sobre o diagnóstico:

Fui na médica e estou super fanha. Vou explicar o que eu tenho: tô com sinusite, mas ela já tá mais avançada. Fui uma criança muito alérgica e isso conta muito. Não cuidei das minhas alergias e sinusites ao longo da vida, por isso ficou uma bola de neve, mas vamos resolver.

Além da sinusite, Duda também está com otite:

Também to com otite e também mais avançada, por isso estava com toda aquela dor de cabeça e no rosto, já veio tudo pra cá. Vou me cuidar e tomar os remédios que preciso, além de acompanhar com a minha obstetra e a minha otorrino.