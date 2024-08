Solteira, Bia Miranda se pronuncia após ser flagrada em jantar com homem: - Não se pode mais ter amigo?

Em paz! O término de Bia Miranda e DJ Buarque está dando o que falar! O anúncio do fim da relação veio a partir da influenciadora e, desde então, os problemas vieram.

Ao que parece, o término foi amigável e tranquilo, visto que os dois tem um filho de apenas dois meses, Kaleb. Nesta última terça-feira, dia 20, a ex-fazenda foi flagrada com um homem em um restaurante e mandou um recado para os seguidores pelos stories:

- Homem misterioso? É meu amigo! Não se pode mais ter amigo não? Eu só ando com homem. Ando com homem, ando com gay, é muito difícil me ver andando com mulher. Se eu for andar com todo os homens que eu conheço, vocês vão falar que eu estou dando? como vocês falam, dando pra cada um diferente. Eu estou solteira, daqui a pouco o Rafael [Buarque] vai aparecer namorando e tá tudo certo. Cada um tem que se preocupar com a vida. A minha relação com o Rafael está ótima. Tudo pelo Kaleb. O Kaleb não vai crescer num ambiente ruim. Que loucura é essa que só porque teve filho tem que ficar trancada dentro de casa? Porque teve filho não pode beber, porque teve filho não pode sair pra rua, porque teve filho não pode dançar. Que mundo vocês estão vivendo, bora se atualizar. Não é assim que funciona as coisas não.

Neste mesmo dia, O Dj conversou com o Portal Leo Dias para falar sobre sua relação com Bia:

- Temos um filho, que é o importa pra gente. Falamos todos os dias sobre o Kaleb, sobre as coisas de casa, coisas normais do que temos que tratar. Eu estou bem e ela também, graças a Deus! E espero que assim permaneça, porque nosso filho não tem nada a ver com problema nenhum.