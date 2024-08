Filme sobre a vida de Silvio Santos mantém data de estreia

O filme Silvio, que retratará pontos importantes da história e carreira de Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, segue com a mesma data de estreia prevista antes do anúncio da morte do apresentador.

Em comunicado, a distribuidora oficial confirmou que a data de estreia segue programada para o dia 12 de setembro, quando longa em homenagem a Silvio começa a ser distribuído no cinema.

Dirigido por Marcelo Antunez, o filme atravessa as diversas camadas de um dos maiores nomes da história do entretenimento nacional, que deixou os brasileiros em luto com sua partida no último sábado, dia 17.

Ao longo da história, mergulhamos em lembranças alegres e dolorosas que, juntas, fizeram de Silvio este grande comunicador, que deixou sua marca na história brasileira para sempre, diz o comunicado.

É importante lembrar que o longa é protagonizado por Rodrigo Faro e promete abordar diversos momentos históricos e icônicos da vida de Silvio Santos, inclusive o sequestro de Patrícia Abravanel.